Çanakkale'de kaybolan kadın: Yolu kaybedince zeytinlikte uyudum

Ayvacık ilçesinde evinden ayrılıp bir daha dönmeyen Emine Küçük için arama başlatıldı. Sabaha karşı bulunan kadın yolu kaybedince uyuyakaldığını söyledi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Demirci köyünde yaşayan Emine Küçük, dün sabah evden ayrıldı. Ailesi, geç saate kadar Küçük'ün eve dönmemesi ve haber de alamamaları üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

SABAHA KARŞI BULUNDU

Bunun üzerine jandarma ile birlikte AFAD ve AKUT ekipleri, son olarak görüldüğü köyün çevresinde Küçük'ü arama çalışması başlattı. Emine Küçük, sabaha karşı köy yakınında ailesi tarafından bulundu.

"YOLU KAYBEDİNCE UYUYAKALDIM"

Sağlık durumun iyi olduğu öğrenilen Küçük'ün, ifadesinde, zeytin toplamak için dün sabah evden ayrıldığını, yolunu kaybedince de zeytinlikte uyuyakaldığını söylediği öğrenildi.













