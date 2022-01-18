Euro
15.4148
0.53%
Dolar
13.5100
0.54%
Altın
789.3850
0.42%
Borsa
2,085.76
0.00%
Bitcoin
577.741
-0.86%
BTXN Coin
33.69
1.65%
5ºC
İstanbul
Hafif yağmur 5 C

    Çanakkale'de kaybolan kadın: Yolu kaybedince zeytinlikte uyudum

    Ayvacık ilçesinde evinden ayrılıp bir daha dönmeyen Emine Küçük için arama başlatıldı. Sabaha karşı bulunan kadın yolu kaybedince uyuyakaldığını söyledi.
    • DHA
    • 18.01.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 09:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale'de kaybolan kadın: Yolu kaybedince zeytinlikte uyudum

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Demirci köyünde yaşayan Emine Küçük, dün sabah evden ayrıldı. Ailesi, geç saate kadar Küçük'ün eve dönmemesi ve haber de alamamaları üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

    SABAHA KARŞI BULUNDU

    Bunun üzerine jandarma ile birlikte AFAD ve AKUT ekipleri, son olarak görüldüğü köyün çevresinde Küçük'ü arama çalışması başlattı. Emine Küçük, sabaha karşı köy yakınında ailesi tarafından bulundu.

    "YOLU KAYBEDİNCE UYUYAKALDIM"

    Sağlık durumun iyi olduğu öğrenilen Küçük'ün, ifadesinde, zeytin toplamak için dün sabah evden ayrıldığını, yolunu kaybedince de zeytinlikte uyuyakaldığını söylediği öğrenildi.

    Çanakkale de kaybolan kadın: Yolu kaybedince zeytinlikte uyudum #1

    Çanakkale de kaybolan kadın: Yolu kaybedince zeytinlikte uyudum #2

    Çanakkale de kaybolan kadın: Yolu kaybedince zeytinlikte uyudum #3

    Çanakkale de kaybolan kadın: Yolu kaybedince zeytinlikte uyudum #4


    Görüş Bildir