Çanakkale'de kaybolan muhtardan iz yok

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kulfal köyünün yakınlarındaki dere kenarına piknik yapmaya giden eski köy muhtarı 60 yaşındaki Şakir Cahit Gündoğdu, çocuğunun terliğinin dereye düştüğünü fark etti.

Gündoğdu, çocuğunun terliğini bulmak için yeniden dere kenarında yürümeye başladı.

Bir süre sonra haber alamayan ailesi, Gündoğdu'yu aramaya başladı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Piknik alanından yaklaşık 1 kilometre ileride Gündoğdu'nun şapkasını bulan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, arama çalışması başlattı.

DALGIÇ EKİPLER DE DESTEK VERİYOR

Ekipler gece boyunca iz takip köpeği ve termal kamera ile arama çalışmalarına devam etti. Gündoğdu'yu arama çalışmaları, dalgıç ekibinin desteğiyle devam ediyor.