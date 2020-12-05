Çanakkale'de kısıtlamada balık tutmaya çıktı

Oltasını alıp balık tutmaya giderek ceza yiyen adam, sokağa çıkma kısıtlamasının sabah 05.00'de bittiğini bildiğini söyledi.

Ülke genelinde cuma akşam saat 21.00'den pazartesi sabah 05.000'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Çanakkale'de ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Sıcak havanın hakim olduğu kentte Hasan Zeybek, sabah saatlerinde oltasını alarak bisikletiyle kordon boyuna balık tutmaya geldi. Vatandaşların, ihbarı üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

TUTANAK TUTULDU

Polisin uyarısıyla oltasını toplayan Zeybek hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için tutanak tutuldu.

"SABAH 5'TE KALKIYOR DİYE BİLİYORUDUM"

Sokağa çıkma kısıtlamasının akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında olduğunu zannederek, balık tutmaya geldiğini söyleyen Hasan Zeybek, "Ben hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu bilmiyordum. Sabah saat 05.00'de kalkıyor diye biliyordum. Hafta sonu hep yasakmış. Bilsem çıkarmıydım ben dışarıya. Daha 10 dakika oldu balık tutmaya geleli, hemen polisler geldi. Balık da tutamadım. Kaç para yazdılar bilmiyorum." dedi.





































