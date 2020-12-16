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- Çanakkale'de köpekten kaçan adam tırın altında kaldı
Çanakkale'de köpekten kaçan adam tırın altında kaldı
Lapseki ilçesinde yol kenarında bir sokak köpeğinin saldırısından kurtulmak için aniden yola atlayan Orhan Çelik, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
- DHA
- 16.12.2020 - 16:51
Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Çanakkale-Bursa yolunda Balıkçı barınağı yakınlarında yol kenarında yürüyen Orhan Çelik'e bir sokak köpeği saldırdı.
Korkuyla köpekten kurtulmak için yola atlayan Orhan Çelik'e, Bursa yönüne giden İbrahim Ö. yönetimindeki tır çarptı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Orhan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Orhan Çelik'in cansız bedeni Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, TIR sürücüsü İbrahim Ö. gözaltına alındı.