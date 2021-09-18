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    Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

    Karşı yönden gelen ve lastiği patlayan araca çarpmak istemeyen sürücü, direksiyonu sola kırdı. İsmi öğrenilemeyen sürücü direksiyonu sola kırınca, tarlaya uçtu. Kazada 2 araç sürücüsü yaralandı.
    • İHA
    • 18.09.2021 - 17:32
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    Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

    Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir sigara dağıtım şirketine ait olduğu öğrenilen G.B. yönetimindeki 10 HH 024 plakalı araç, Kumarlar köyü sapağında kontrolden çıktı.

    Lastiğin patlaması sonucu araç kontrolden çıkarken, araca çarpmamak için direksiyonu kıran 34 NH 46 08 plakalı sürücü, tarlaya uçtu.

    SÜRÜCÜLER YARALANDI

    Yaralanan her iki araç sürücüsü olay yerine gelen ambulanslarla Çan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Çanakkale de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı #1

    Çanakkale de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı #2

    Çanakkale de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı #3

    Çanakkale de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı #4

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