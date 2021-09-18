Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Karşı yönden gelen ve lastiği patlayan araca çarpmak istemeyen sürücü, direksiyonu sola kırdı. İsmi öğrenilemeyen sürücü direksiyonu sola kırınca, tarlaya uçtu. Kazada 2 araç sürücüsü yaralandı.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir sigara dağıtım şirketine ait olduğu öğrenilen G.B. yönetimindeki 10 HH 024 plakalı araç, Kumarlar köyü sapağında kontrolden çıktı.

Lastiğin patlaması sonucu araç kontrolden çıkarken, araca çarpmamak için direksiyonu kıran 34 NH 46 08 plakalı sürücü, tarlaya uçtu.

SÜRÜCÜLER YARALANDI

Yaralanan her iki araç sürücüsü olay yerine gelen ambulanslarla Çan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.