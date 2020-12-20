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    Çanakkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

    İki aracın karıştığı trafik kazasında minibüs sürücüsü hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 20.12.2020 - 11:27
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 11:28
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    Çanakkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

    Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kaldırımbaşı Kavşağı'nda, Mehmet Coşkun'un kullandığı 17 S 4548 plakalı minibüs ile Mustafa Kösem yönetimindeki 17 LE 444 plakalı otomobil çarpıştı.

    1 ÖLÜ, 4 YARALI

    Kazada işçi taşıyan minibüsün devrilirken, sürücü Coşkun olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Yaralanan otomobil sürücüsü Kösem ile minibüste bulunan Sait Erk, Serkan Turhan ve Ayşe Özmeriç ise bölgeye gelen sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Çanakkale de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı #1

    Çanakkale de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı #2

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