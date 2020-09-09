- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Çanakkale'de motoru arızalanan bottaki sığınmacıları sahil güvenlik kurtardı
Çanakkale'de motoru arızalanan bottaki sığınmacıları sahil güvenlik kurtardı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında mahsur kalan sığınmacılar kurtarıldı.
- AA
- 09.09.2020 - 09:59
Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere Çanakkale'nin Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açılan 39 kaçak göçmenin bulunduğu botun motoru bir süre sonra arızalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye bir ekiple bot sevk edildi.
HEPSİ KURTARILDI
Bulundukları bölgeden kurtarılan göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi.