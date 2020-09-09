Dolar
7.4832
0.012%
Euro
8.8129
0.0045%
Altın
1930.13
-0.0895%
Borsa
1091.94
0.2147%
G. Altın
464.451
-0.0815%
Bitcoin
75819.78
-0.3299%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Çanakkale'de motoru arızalanan bottaki sığınmacıları sahil güvenlik kurtardı

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında mahsur kalan sığınmacılar kurtarıldı.
    • AA
    • 09.09.2020 - 09:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale'de motoru arızalanan bottaki sığınmacıları sahil güvenlik kurtardı

    Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere Çanakkale'nin Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açılan 39 kaçak göçmenin bulunduğu botun motoru bir süre sonra arızalandı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığına yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye bir ekiple bot sevk edildi.

    HEPSİ KURTARILDI

    Bulundukları bölgeden kurtarılan göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi.

    Çanakkale de motoru arızalanan bottaki sığınmacıları sahil güvenlik kurtardı #1

    Çanakkale de motoru arızalanan bottaki sığınmacıları sahil güvenlik kurtardı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir