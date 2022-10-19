Çanakkale’de muhtar tartıştığı arkadaşını öldürdü

Birlikte alkol aldığı arkadaşıyla tartışan muhtar, silahına sarıldı, 2 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği kişi hayatını kaybederken, muhtar gözaltına alındı.

Çanakkale’nin Ezine ilçesindeki bir restoranda alkol alan gruptan muhtar E.B. ile Hasan Umut Durmaz arasında, henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Saat 04.00 sıralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine muhtar E.B., taşıma ruhsatı bulunan silahıyla Hasan Umut Durmaz'a 2 el ateş etti.

Gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre kurşunların sol göğüs altına isabet ettiği Durmaz, hayatını kaybetti.

19 Ekim Muhtarlar Günü'nde yaşanan cinayetle ilgili tahkikat başlatılırken, Mecidiye Köyü Muhtarı E.B. gözaltına alındı.

(Hasan Umut Durmaz)

(Muhtar E.B.)