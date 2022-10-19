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    Çanakkale’de muhtar tartıştığı arkadaşını öldürdü

    Birlikte alkol aldığı arkadaşıyla tartışan muhtar, silahına sarıldı, 2 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği kişi hayatını kaybederken, muhtar gözaltına alındı.
    • 19.10.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 11:42
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    Çanakkale’de muhtar tartıştığı arkadaşını öldürdü

    Çanakkale’nin Ezine ilçesindeki bir restoranda alkol alan gruptan muhtar E.B. ile Hasan Umut Durmaz arasında, henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

    Saat 04.00 sıralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine muhtar E.B., taşıma ruhsatı bulunan silahıyla Hasan Umut Durmaz'a 2 el ateş etti.

    Gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre kurşunların sol göğüs altına isabet ettiği Durmaz, hayatını kaybetti.

    19 Ekim Muhtarlar Günü'nde yaşanan cinayetle ilgili tahkikat başlatılırken, Mecidiye Köyü Muhtarı E.B. gözaltına alındı.

    Çanakkale’de muhtar tartıştığı arkadaşını öldürdü #1(Hasan Umut Durmaz)

    Çanakkale’de muhtar tartıştığı arkadaşını öldürdü #2(Muhtar E.B.)


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