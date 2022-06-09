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Çanakkale’de muhtar ve eşi kayıp
Yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı muhtar ile eşi için jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.
- 09.06.2022 - 09:03
- Güncelleme : 09.06.2022 - 09:43
Çanakkale’nin Çan ilçesi Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu (51) ile eşi İlknur Kuloğlu'ndan (41), yakınları bir süredir haber alamıyor.
Bunun üzerine yakınları, Kuloğlu çifti için kayıp başvurusunda bulundu.
DHA’nın haberine göre kayıp ihbarı sonrası çiftin yaşamını sürdürdüğü bölgeye jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri gitti.
‘Aralarında şiddetli geçimsizlik vardı’ iddiası
Hemen arama çalışması başlatıldı.
Öte yandan çiftin aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu ileri sürüldü.