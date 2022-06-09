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Çanakkale’de muhtar ve eşi kayıp

Çanakkale’de muhtar ve eşi kayıp

Yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı muhtar ile eşi için jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.