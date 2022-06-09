Çanakkale'de eşiyle kayıp muhtar için 'kaçırma' iddiası

Şerbetli köyü muhtarı ve eşi, 8 Haziran gecesi kayıplara karıştı. Boşanma aşamasında olan çiftten haber alınamazken kadının ailesi, kızlarının kaçırıldığını düşünüyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu ile boşanma aşamasında olduğu eşi İlknur Kuloğlu, 8 Haziran'da bir şahsın aracına binerek ortadan kayboldu.

İkilinin kayıp ihbarı, ekipleri ve tüm köyü harekete geçirdi.

Kuloğlu çifti yaklaşık 40 kişilik ekiple 4 farklı noktada aranıyor.

Çifti son gören kişi ifade verdi

Evden çıkarken güvenlik kamerası tarafından görülen 2 çocukları olan çifti alan aracı kullanan kişinin ifadesinde, sorunsuz bir şekilde çıktıklarını söylediği öğrenildi.

"Kızımı daha önce kaçırmıştı yine kaçırdı"

Öte yandan geçen nisanda eşini kaçırdığı belirtilen Kuloğlu'na, jandarma tarafından bulunmasının ardından savcılık tarafından uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre; İlknur Kuloğlu'nun babası İsmail Hakkı Şen, kızı ile damadının iki seneden beri geçimsizlik yaşadıklarını belirterek, "Kızım ayrılmak istedi, damat ayrılmıyor, bırakmıyor peşini. Bundan bir ay önce yine kaçırmıştı. Öldürmeye götürüyormuş kızımı, yolda kaza yaptı. Kaçırmasından sonra savcı tutuklama istemişti, ancak serbest kaldı. Şimdi tekrar kaçırdı. Şu anda endişeliyim. Yaşayıp, yaşamadığını bilmiyorum." diye konuştu.



