Çanakkale’de Boğazı’nda etkili olmaya başlayan müsilaj için, temizlik seferberliği başlatıldı.

Marmara Denizi'nde etkili olmaya başlayan deniz salyası, Ege'ye yayılmaya başladı.

Vatandaşlar, deniz salyasından kurtulmak için başlatılan seferberliğe destek veriyor.

20 TON DENİZ SALYASI TEMİZLENDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Marmara Denizi'nden Kuzey Ege’ye kadar ilerleyen müsilaja karşı temizlik seferberliği başlatıldı.

Çanakkale sahillerinde yaklaşık 20 ton deniz salyası temizlenmişti.

Çanakkale’de bugün sert esen poyrazın etkisiyle sahil bandı Boğaz hattında müsilaj yeniden yüzünü gösterdi.

Geçtiğimiz hafta boyunca süren şiddetli poyraz nedeniyle Çanakkale sahillerindeki müsilaj, Sarıçay’ın içerisine doldu.

Balıkçı barınağı olarak da kullanılan çay içerisindeki teknelere zarar veren müsilaj, su üzerinde oluşturduğu beyaz ve yapışkan tabakayla görenleri de tedirgin ediyor.

Çanakkale’de müsilaj temizliği devam ediyor VİDEO

"SUYUN ÜZERİNDEKİ DEĞİL ALTINDAKİ KISMI ÖNEMLİ"

Karadeniz’den Ege Denizi’ne doğru suyun altından 15 metrelik bir müsilaj akıntısı olduğuna dikkat çeken Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, “Müsilaj aslında Çanakkale Boğazı’nda görülüyor ama siz görmüyorsunuz. Suyun üzerindekiler, rüzgarın etkisiyle suya basıldığı için görmüyorsunuz.

Esasında bunun suyun üzerindeki değil, altındaki kısmı önemli.

Yani suyun üzerinde görünenler çürüyerek, parçalanıyor ve suyun üzerine çıkarıyor.

Bu da köpüklenmeye neden oluyor. Ama esas suyun içerisindeki kalınlığı ekosounder görüntüsü var.

Karadeniz’den gelen akıntıyla Ege Denizi’ne doğru komple akıyor. 15 metre kalınlıkta aktığına dair ekosounder görüntüsünü çalıştayda göstereceğim.” dedi.







