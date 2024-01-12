Çanakkale'de ölüme terk edilen 56 kaçak göçmen kurtarıldı

İHA
Düzensiz göçle mücadele sürüyor...
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
56 kaçak göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ ile Sahil Güvenlik Botu ‘KB-4304’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 56 kaçak göçmen kurtarıldı.
Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldüler
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış