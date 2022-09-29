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    Çanakkale'de orman yangını başladı

    Öğle saatlerinde başlayan orman yangını için çok sayıda ekip harekete geçti. Bölgeye havadan ve karadan müdahale sürüyor.
    • 29.09.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 16:41
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    Çanakkale'de orman yangını başladı

    Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 13.30 sıralarında orman yangın başladı.

    Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredekiler tarafından fark edildi.

    Geniş alana yayıldı

    Bölgedeki lodos nedeniyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı.

    5 helikopter ve 2 uçak görevde

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 5 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 17 arazöz, 3 dozer, 183 personel, ilk müdahale aracı yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

    DHA'nın aktarımına göre; havadan ve karadan çalışmalar sürürüyor.

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