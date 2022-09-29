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Çanakkale'de orman yangını başladı
Öğle saatlerinde başlayan orman yangını için çok sayıda ekip harekete geçti. Bölgeye havadan ve karadan müdahale sürüyor.
- 29.09.2022 - 15:23
- Güncelleme : 29.09.2022 - 16:41
Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 13.30 sıralarında orman yangın başladı.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredekiler tarafından fark edildi.
Geniş alana yayıldı
Bölgedeki lodos nedeniyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı.
5 helikopter ve 2 uçak görevde
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 5 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 17 arazöz, 3 dozer, 183 personel, ilk müdahale aracı yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı.
DHA'nın aktarımına göre; havadan ve karadan çalışmalar sürürüyor.