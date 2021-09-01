Bekirler köyü yakınındaki ormanlık alanda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Bekirler köyü yakınındaki ormanlık alanda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hızla çok sayıda ekip sevk edildi.

14 DAKİKA İÇİNDE MÜDAHALE EDİLDİ

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşım ile yangın hakkında detaylı bilgi verdi.

Yapılan paylaşımda yangının çıkış saatinin 14.30 olduğu belirlendi. İlk müdahale ise 14.44’te gerçekleşti.

Çanakkale’de ormanlık alanda yangın çıktı VİDEO



HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Alevlere 1 uçak, 6 helikopter, 2 dozer ve 29 arazöz ile müdahale başladı.

Yangını kontrol altına alabilmek için hem havadan hem karadan müdahaleler ile çalışmalar sürüyor.