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    Çanakkale’de ormanlık alanda yangın çıktı

    Bekirler köyü yakınındaki ormanlık alanda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalar sürüyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.09.2021 - 16:46
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 17:21
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    Çanakkale’de ormanlık alanda yangın çıktı

    Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Bekirler köyü yakınındaki ormanlık alanda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hızla çok sayıda ekip sevk edildi.

    14 DAKİKA İÇİNDE MÜDAHALE EDİLDİ

    Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşım ile yangın hakkında detaylı bilgi verdi.

    Yapılan paylaşımda yangının çıkış saatinin 14.30 olduğu belirlendi. İlk müdahale ise 14.44’te gerçekleşti.

    Çanakkale’de ormanlık alanda yangın çıktı VİDEO

    HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

    Alevlere 1 uçak, 6 helikopter, 2 dozer ve 29 arazöz ile müdahale başladı.

    Yangını kontrol altına alabilmek için hem havadan hem karadan müdahaleler ile çalışmalar sürüyor.

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