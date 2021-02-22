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- Çanakkale'de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü
Çanakkale'de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü
Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü Aydın Kahraman, kaza sonucu yaşamını yitirdi.
- AA
- 22.02.2021 - 19:59
- Güncelleme : 22.02.2021 - 20:04
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Sarıkaya köyü mevkisinde İ.A'nın kullandığı 17 ABG 195 plakalı otomobil, Aydın Kahraman'ın yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.
BİSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın etkisiyle sürüklenen bisikletin sürücüsü Kahraman, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kahraman'ın cenazesi, sağlık ekipleri tarafından Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü İ.A. ise ifade vermek üzere karakola götürüldü.
Çanakkale'de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü VİDEO