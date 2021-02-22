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    Çanakkale'de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü

    Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü Aydın Kahraman, kaza sonucu yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 22.02.2021 - 19:59
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 20:04
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    Çanakkale'de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü

    Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Sarıkaya köyü mevkisinde İ.A'nın kullandığı 17 ABG 195 plakalı otomobil, Aydın Kahraman'ın yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

    BİSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazanın etkisiyle sürüklenen bisikletin sürücüsü Kahraman, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kahraman'ın cenazesi, sağlık ekipleri tarafından Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Otomobil sürücüsü İ.A. ise ifade vermek üzere karakola götürüldü.

    Çanakkale'de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü VİDEO

    Çanakkale de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü #1

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