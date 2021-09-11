Çanakkale’de, parke taşı bağlanarak denize atılan caretta caretta kurtarıldı

Ayvacık ilçesinde, ön koluna halatla parke taşı bağlanan caretta caretta, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, ön koluna halatla parke taşı bağlanıp denize atılan caretta caretta, ilçeye bağlı Gülpınar köyü Kumbağlar Limanı’na sığındı.

Caretta caretta’nın fark edilmesi ile Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yetkilileri harekete geçti.

MUAYENE EDİLDİ

Uzun uğraşlar sonucu yakalanan caretta caretta, halatların kesilmesi ile parke taşından kurtuldu.

Caretta caretta, muayene edildikten sonra denize salındı.