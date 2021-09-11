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    Çanakkale’de, parke taşı bağlanarak denize atılan caretta caretta kurtarıldı

    Ayvacık ilçesinde, ön koluna halatla parke taşı bağlanan caretta caretta, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 11.09.2021 - 17:28
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    Çanakkale’de, parke taşı bağlanarak denize atılan caretta caretta kurtarıldı

    Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, ön koluna halatla parke taşı bağlanıp denize atılan caretta caretta, ilçeye bağlı Gülpınar köyü Kumbağlar Limanı’na sığındı.

    Caretta caretta’nın fark edilmesi ile Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yetkilileri harekete geçti.

    MUAYENE EDİLDİ

    Uzun uğraşlar sonucu yakalanan caretta caretta, halatların kesilmesi ile parke taşından kurtuldu.

    Caretta caretta, muayene edildikten sonra denize salındı.

    Çanakkale’de, parke taşı bağlanarak denize atılan caretta caretta kurtarıldı #1

    Çanakkale’de, parke taşı bağlanarak denize atılan caretta caretta kurtarıldı #2

    Çanakkale’de, parke taşı bağlanarak denize atılan caretta caretta kurtarıldı #3

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