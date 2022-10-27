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    Çanakkale'de parkta silahla vurulan kadın öldü

    Parkta arkadaşıyla otururken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan 2 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • 27.10.2022 - 14:39
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    Çanakkale'de parkta silahla vurulan kadın öldü

    Çanakkale merkeze bağlı Barbaros Mahallesi Hüseyin Kızoğlu Sokak'taki Barbaros Parkı'nda arkadaşlarıyla oturan evli, biri 7, diğeri 12 yaşında iki erkek çocuk annesi İpek Kürşat (36), dün akşam saat 23.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi tarafından silahla vuruldu.

    Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Sabaha karşı öldü

    Yaralanan Kürşat, gelen ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan İpek Kürşat, bugün, sabaha karşı hayatını kaybetti.

    Çanakkale de parkta silahla vurulan kadın öldü #1

    Katil zanlısı aranıyor

    İpek Kürşat'ın cenazesi otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nin morguna gönderildi.

    DHA’nın haberine göre polis, cinayet şüphelisini yakalanması için çalışma başlattı.

    Çanakkale de parkta silahla vurulan kadın öldü #2

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