1 yaşındaki Fatmagül Kurdi, annesinin mutfakta olduğu sırada 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düştü.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Atatürk Caddesi’nde yaşayan Suriyeli Mustafa-Nean Kurdi çiftinin kızları Fatmagül, annesinin yemek yaptığı sırada pencereden düştü.

4'üncü kattan düşen 1 yaşındaki Fatmagül ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan minik Fatmagül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, anne babayı emniyete götürerek ifadelerini aldı.

Çanakkale'de pencereden düşen Fatmagül yaşamını yitirdi VİDEO