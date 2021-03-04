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    Çanakkale'de pencereden düşen Fatmagül yaşamını yitirdi

    1 yaşındaki Fatmagül Kurdi, annesinin mutfakta olduğu sırada 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düştü.
    • DHA
    • 04.03.2021 - 14:10
    • Güncelleme : 04.03.2021 - 15:21
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    Çanakkale'de pencereden düşen Fatmagül yaşamını yitirdi

    Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Atatürk Caddesi’nde yaşayan Suriyeli Mustafa-Nean Kurdi çiftinin kızları Fatmagül, annesinin yemek yaptığı sırada pencereden düştü.

    4'üncü kattan düşen 1 yaşındaki Fatmagül ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan minik Fatmagül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Polis, anne babayı emniyete götürerek ifadelerini aldı.

    Çanakkale'de pencereden düşen Fatmagül yaşamını yitirdi VİDEO

    Çanakkale de pencereden düşen Fatmagül yaşamını yitirdi #1

    Çanakkale de pencereden düşen Fatmagül yaşamını yitirdi #2

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