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    Çanakkale'de sağanak yağış dereleri taşırdı

    Bayramiç'te akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur dereleri taşırdı.
    • DHA
    • 02.02.2021 - 01:21
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 02:06
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    Çanakkale'de sağanak yağış dereleri taşırdı

    Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşanan sağnak yağış, Tabaklar Deresi'ni taşırdı. Dere kenarında bulunan ev sahipleri, taşkın riskine karşı uyarıldı.

    KÖY YOLLARI TRAFİĞE KAPATILDI

    Taşkın nedeniyle ilçe merkezinden 20 köye ulaşımı sağlayan yol trafiğe kapandı.
    Çanakkale'de saat 18.00 sıralarında başlayıp geç saatlere kadar devam eden sağanak yağmur, kent merkezinin yanı sıra bazı ilçelerde de etkili oldu.

    Çanakkale'de sağanak yağış dereleri taşırdı İZLE

    Çanakkale de sağanak yağış dereleri taşırdı #1

    Kazdağlarının eteklerindeki Güvemcik köyü bölgesinden doğan ve Bayramiç ilçesinin içinden geçen Tabaklar Deresi taştı. Dereden taşan sular çok sayıda evi tehdit etti.

    Çanakkale de sağanak yağış dereleri taşırdı #2

    EV SAHİPLERİ UYARILDI

    Tabaklar Deresi kenarındaki evlerin sahipleri, su baskını riskine karşı uyarıldı. Dere kenarında evi bulunan Fahri Kuruoğlu, taşan suların evine zarar verdiğini söyledi.

    Çanakkale de sağanak yağış dereleri taşırdı #3

    Çanakkale de sağanak yağış dereleri taşırdı #4

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