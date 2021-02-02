Çanakkale'de sağanak yağış dereleri taşırdı

Bayramiç'te akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur dereleri taşırdı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşanan sağnak yağış, Tabaklar Deresi'ni taşırdı. Dere kenarında bulunan ev sahipleri, taşkın riskine karşı uyarıldı.

KÖY YOLLARI TRAFİĞE KAPATILDI

Taşkın nedeniyle ilçe merkezinden 20 köye ulaşımı sağlayan yol trafiğe kapandı.

Çanakkale'de saat 18.00 sıralarında başlayıp geç saatlere kadar devam eden sağanak yağmur, kent merkezinin yanı sıra bazı ilçelerde de etkili oldu.

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Kazdağlarının eteklerindeki Güvemcik köyü bölgesinden doğan ve Bayramiç ilçesinin içinden geçen Tabaklar Deresi taştı. Dereden taşan sular çok sayıda evi tehdit etti.

EV SAHİPLERİ UYARILDI

Tabaklar Deresi kenarındaki evlerin sahipleri, su baskını riskine karşı uyarıldı. Dere kenarında evi bulunan Fahri Kuruoğlu, taşan suların evine zarar verdiğini söyledi.