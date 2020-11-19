Dolar
7.5741
-1.839%
Euro
8.9686
-1.9846%
Altın
1861
-0.4977%
Borsa
1323.84
2.2491%
G. Altın
451.551
-2.7102%
Bitcoin
136503.39
-0.1027%
EXEN Coin
12.31
0.00%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

    Bin 168 litre etil alkol, sahte alkolde kullanılan aromalar ve cinsel güç artırıcı hapın ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 19.11.2020 - 16:27
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

    Sahte içki ve kaçak ürün imalatı ve satışına yönelik, güvenlik güçlerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

    Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki üretimi ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

    SAHTE İÇKİ VE CİNSEL GÜÇ ARTIRICI HAPLAR ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonda, bin 168 litre etil alkol ile sahte içki üretiminde kullanılan 24 adet malt aroması kiti, 44 adet anason rakı kiti, 4 adet ardıç votka kiti, 2 adet likör kiti ile 36 adet cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi.

    2 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

    2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmada işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

    Çanakkale de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir