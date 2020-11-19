Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Bin 168 litre etil alkol, sahte alkolde kullanılan aromalar ve cinsel güç artırıcı hapın ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte içki ve kaçak ürün imalatı ve satışına yönelik, güvenlik güçlerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki üretimi ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

SAHTE İÇKİ VE CİNSEL GÜÇ ARTIRICI HAPLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, bin 168 litre etil alkol ile sahte içki üretiminde kullanılan 24 adet malt aroması kiti, 44 adet anason rakı kiti, 4 adet ardıç votka kiti, 2 adet likör kiti ile 36 adet cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmada işlemlerinin devam ettiği bildirildi.