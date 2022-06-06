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    Çanakkale'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü

    Ayvacık ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonun sürücüsü Eyyüp Baylan hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 06.06.2022 - 21:10
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    Çanakkale'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Eyyüp Baylan idaresindeki 63 EM 111 plakalı plastik boru yüklü kamyon Nusratlı rampalarında devrildi.

    Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde can verdi

    Yapılan incelemelerde sağlık ekipleri, Baylan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi

    AA'nın haberine göre, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Çanakkale de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü #1

    Çanakkale de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü #2

    Çanakkale de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü #3

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