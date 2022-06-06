- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Çanakkale'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Çanakkale'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Ayvacık ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonun sürücüsü Eyyüp Baylan hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 06.06.2022 - 21:10
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Eyyüp Baylan idaresindeki 63 EM 111 plakalı plastik boru yüklü kamyon Nusratlı rampalarında devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Yapılan incelemelerde sağlık ekipleri, Baylan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi
AA'nın haberine göre, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.