Çanakkale'de şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü Çanakkale'de kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

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İHA

Çanakkale'nin Biga ilçesi Yenimahalle mevkisinde seyir halinde olan Hatice Özdemir (32) yönetimindeki otomobil, henüz belirlenmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde sürücüsü Hatice Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkışan Hatice Özdemir'in cansız bedeni otomobilden çıkarılarak Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)