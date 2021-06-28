Çanakkale'de serinlemek için gölete giren kişi boğuldu

Çanakkale'de serinlemek için gölete giren kişi boğuldu

Sıcak havadan bunaldığı için gölete girip serinlemek isteyen 46 yaşındaki Ergün Ayanoğlu, hayatını kaybetti.

Çanakkale Çamkalabak’ın Çamiçi Mahallesi’nde yaşayan 46 yaşındaki Ergün Ayanoğlu, dün saat 19.00 sıralarında Karaburun Mahallesi'nden geçen Tabaklar Deresi’nde koyunlarını yıkadı.

Ayanoğlu, ardından da serinlemek için suya girdi. Ancak Ayanoğlu, suda batıp çıkmaya başladı.

SUYA GİRİP ÇIKARDI

Yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirirken, çığlıklar üzerine gelen köylüler, suya girip Ayanoğlu’nu çıkardı.

ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ergün Ayanoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ayanoğlu’nun cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.