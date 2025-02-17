İHA
Çanakkale'de sağanak yağış etkili oldu.
Kent genelinde etkili olan yağışlar, Ayvacık ilçesinde daha yoğun hissedildi.
Gece boyu etkisini gösteren yağmur, olumsuzlukları da beraberinde getirdi.
KÖPRÜ ÇÖKTÜ
Şiddetli yağış sonrası oluşan sel suları, bölgedeki ulaşımı aksattı.
Balabanlı sahil yolunu Sokakağzı’na bağlayan köprü, oluşan sel nedeniyle çöktü.
ONARILANA KADAR KULLANILMAYACAK
Koyunevi Köyü Muhtarı Doğukan Acar, gelenlerin geri dönmek zorunda kaldıklarını belirterek, köprü yapılana kadar bu yolun kullanılmamasını istedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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