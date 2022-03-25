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    Çanakkale'de suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

    Eğlence merkezleri ile işletenlere yönelik cebir ve şiddetle yağma suçlarına karışan suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 25.03.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 13:49
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    Çanakkale'de suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

    Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişiyle birlikte silahla yağma, kasten yaralama, hakaret ve mala zarar verme suçlarına karışan organize suç örgütüne operasyon gerçekleştirdi.

    12 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    KOM Şubesi ekipleri eş zamanlı operasyonla, 'Barlar Sokağı' olarak da bilinen eğlence merkezinde, beraber hareket edip, cebir ve şiddet kullanarak eğlence sektöründe hizmet ve işletmecilik faaliyetlerini sürdüren iş yerleriyle kişiler üzerinde yağma suçlarına konu eylemler içinde oldukları iddiasıyla, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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