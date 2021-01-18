Euro
9.0568
0.5%
Dolar
7.502
0.58%
Altın
442.17
1%
Borsa
1.533
0.57%
Bitcoin
273.992
3.40%
EXEN Coin
16.03
-1.89%
-0ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli -0 C

    Çanakkale'de tacizci apartman görevlisi yakalandı

    Çanakkale'de aynı gün içinde bir kız çocuğu ile 4 kadına elle tacizde bulunduğu iddia edilen apartman görevlisi H.E., polis tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 18.01.2021 - 12:52
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 13:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale'de tacizci apartman görevlisi yakalandı

    Çanakkale'nin merkez Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'ne bağlı Yahya Çavuş Sokak ile Mehmet Çavuş Sokak'ta yaşanan olayda, bir kız çocuğu ve 4 kadın, kısa süreli aralıklarla bir kişi tarafından elle taciz edildi.

    Kadınların şikayeti üzerine Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tacizcinin peşine düştü.

    GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

    Ekipler, MOBESE ve 2 sokak üzerindeki binalara ait güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Verilen eşkal ile kamera görüntülerinden şüphelinin, apartman görevlisi H.E. olduğunu belirlendi.

    TACİZDEN SUÇ KAYDI VAR

    Aynı suçtan poliste 4 suç kaydı bulunan evli 43 yaşındaki H.E. yakalanarak, gözaltına alındı.

    Çanakkale'de tacizci apartman görevlisi yakalandı ViDEO

    Çanakkale de tacizci apartman görevlisi yakalandı #1

    Çanakkale de tacizci apartman görevlisi yakalandı #2

    Çanakkale de tacizci apartman görevlisi yakalandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir