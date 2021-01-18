Çanakkale'de aynı gün içinde bir kız çocuğu ile 4 kadına elle tacizde bulunduğu iddia edilen apartman görevlisi H.E., polis tarafından yakalandı.

Çanakkale'nin merkez Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'ne bağlı Yahya Çavuş Sokak ile Mehmet Çavuş Sokak'ta yaşanan olayda, bir kız çocuğu ve 4 kadın, kısa süreli aralıklarla bir kişi tarafından elle taciz edildi.

Kadınların şikayeti üzerine Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tacizcinin peşine düştü.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Ekipler, MOBESE ve 2 sokak üzerindeki binalara ait güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Verilen eşkal ile kamera görüntülerinden şüphelinin, apartman görevlisi H.E. olduğunu belirlendi.

TACİZDEN SUÇ KAYDI VAR

Aynı suçtan poliste 4 suç kaydı bulunan evli 43 yaşındaki H.E. yakalanarak, gözaltına alındı.

Çanakkale'de tacizci apartman görevlisi yakalandı ViDEO





