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- Çanakkale'de tacizci apartman görevlisi yakalandı
Çanakkale'de tacizci apartman görevlisi yakalandı
Çanakkale'de aynı gün içinde bir kız çocuğu ile 4 kadına elle tacizde bulunduğu iddia edilen apartman görevlisi H.E., polis tarafından yakalandı.
- DHA
- 18.01.2021 - 12:52
- Güncelleme : 18.01.2021 - 13:43
Çanakkale'nin merkez Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'ne bağlı Yahya Çavuş Sokak ile Mehmet Çavuş Sokak'ta yaşanan olayda, bir kız çocuğu ve 4 kadın, kısa süreli aralıklarla bir kişi tarafından elle taciz edildi.
Kadınların şikayeti üzerine Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tacizcinin peşine düştü.
GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ
Ekipler, MOBESE ve 2 sokak üzerindeki binalara ait güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Verilen eşkal ile kamera görüntülerinden şüphelinin, apartman görevlisi H.E. olduğunu belirlendi.
TACİZDEN SUÇ KAYDI VAR
Aynı suçtan poliste 4 suç kaydı bulunan evli 43 yaşındaki H.E. yakalanarak, gözaltına alındı.
Çanakkale'de tacizci apartman görevlisi yakalandı ViDEO