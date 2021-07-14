Euro
10.1824
0.18%
Dolar
8.625
0.07%
Altın
502.21
0.25%
Borsa
1.358
0.84%
Bitcoin
276.700
-3.86%
EXEN Coin
26.13
-1.84%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Çanakkale’de takla atan otomobilden yaralı kurtuldu

    Seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden Gönül G., otomobili ile taklalar attı. Ters dönen aracı diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar döndürdü.
    • İHA
    • 14.07.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 09:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale’de takla atan otomobilden yaralı kurtuldu

    Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Tepeköy yakınlarında seyir halinde olan Gönül G., otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Taklalar atan otomobil ters döndü. Kazayı gören diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar, takla atan otomobili döndürdü.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Gönül G., aracın içinden Çan Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralı olarak kurtarılan Gönül G., yapılan ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Çanakkale’de takla atan otomobilden yaralı kurtuldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir