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- Çanakkale’de takla atan otomobilden yaralı kurtuldu
Çanakkale’de takla atan otomobilden yaralı kurtuldu
Seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden Gönül G., otomobili ile taklalar attı. Ters dönen aracı diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar döndürdü.
- İHA
- 14.07.2021 - 09:42
- Güncelleme : 14.07.2021 - 09:54
Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Tepeköy yakınlarında seyir halinde olan Gönül G., otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Taklalar atan otomobil ters döndü. Kazayı gören diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar, takla atan otomobili döndürdü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gönül G., aracın içinden Çan Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralı olarak kurtarılan Gönül G., yapılan ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.