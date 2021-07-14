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Çanakkale’de takla atan otomobilden yaralı kurtuldu

Çanakkale’de takla atan otomobilden yaralı kurtuldu

Seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden Gönül G., otomobili ile taklalar attı. Ters dönen aracı diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar döndürdü.