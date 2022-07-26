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- Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın makiye sıçradı, alevler gölete gelince durdu
Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın makiye sıçradı, alevler gölete gelince durdu
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın makiye sıçradı. Alevlerin Yeniköy Göleti'e doğru ilerlemesi söndürme çalışmalarını kolaylaştırdı.
- Haber Merkezi
- 26.07.2022 - 20:15
Çanakkale'nin Bayramiç'in Köylü köyü Kocataş mevkisinde tarım arazisinde yangın çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa süre yakındaki makiye de sıçradı.
Yeniköy Göleti'ne doğru ilerleyen alevler müdahale için bölgeye 2 söndürme helikopteri, 10 arazöz, 2 dozer sevk edildi.
Ekipler, alevleri yakındaki ormana ulaşmaması için yoğun mücadele verdi.
Gölete ilerlemesi yangını söndürdü
Havadan ve karadan müdahale edilen alevlerin, Yeniköy Göleti'ne doğru ilerlemesi söndürme çalışmalarını kolaylaştırdı.
Göletten su alan helikopterler peş peşe müdahaleyle yangına müdahalede bulundu. Alevler gölete gelince durdu.
8 hektar alan zarar gördü
Yangında ilk belirlemelere göre 6 hektar tarım arazisi ve 2 hektar maki zarar gördü.
DHA'nın haberine göre, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.