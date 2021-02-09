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    Çanakkale'de tartıştığı kuzenini silahla öldürdü

    Biri 18, diğeri 23 yaşında iki kuzenin tartışmasında kan döküldü. Kendisinden yaşça büyük kuzenini öldüren katil zanlısı, polis tarafından gözaltına alındı.
    • DHA
    • 09.02.2021 - 14:42
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 14:56
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    Çanakkale'de tartıştığı kuzenini silahla öldürdü

    Çanakkale’de husumetli oldukları belirtilen Devrim Çelikkol (18) ile kuzeni Muammer Çelikkol (23) sabah buluştu.

    Kuzenler arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    KATİL ZANLISI KUZEN YAKALANDI

    Kavga sırasında Devrim Çelikkol, kuzeni Muammer Çelikkol'u tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Muammer Çelikkol, ambulansla kaldırıldığı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Olayın ardından kaçan Devrim Çelikkol, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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