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- Çanakkale'de tartıştığı kuzenini silahla öldürdü
Çanakkale'de tartıştığı kuzenini silahla öldürdü
Biri 18, diğeri 23 yaşında iki kuzenin tartışmasında kan döküldü. Kendisinden yaşça büyük kuzenini öldüren katil zanlısı, polis tarafından gözaltına alındı.
- DHA
- 09.02.2021 - 14:42
- Güncelleme : 09.02.2021 - 14:56
Çanakkale’de husumetli oldukları belirtilen Devrim Çelikkol (18) ile kuzeni Muammer Çelikkol (23) sabah buluştu.
Kuzenler arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
KATİL ZANLISI KUZEN YAKALANDI
Kavga sırasında Devrim Çelikkol, kuzeni Muammer Çelikkol'u tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Muammer Çelikkol, ambulansla kaldırıldığı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan Devrim Çelikkol, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.