Baba Gürsel Beceren, kiracısından kalan eski bir çekyatı evden çıkarmak için terastan aşağıya attı. Çekyat o esnada alt kattaki balkondan başını uzatan 4 yaşındaki Rana'ya çarpınca küçük kız, öldü.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 3 katlı evin sahibi Gürsel Beceren (39), kiracısından kalan eski eşyaları teras katından evin bahçesine attı.

Aynı binanın 2'nci katında ailesiyle yaşayan Beceren, eşyaları aşağıya atarken kızı Rana'nın (4) sesini duyup evin balkonuna çıktı.

Çekyat Rana'ya çarptı

Rana'nın balkona çıktığını fark etmeyen Beceren'in terastan aşağıya bıraktığı çekyat, başını uzatan Rana'ya çarptı.

Rana'nın sesini duyan ve çekyatın başına isabet ettiğini gören anne Gülser Beceren (33) ile Gürsel Beceren, kızlarını otomobille Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Küçük kız ölürken anne kriz geçirdi

Ağır yaralı Rana, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Rana'nın ölüm haberini alan yakınları hastane önünde toplandı. Anne Gülser Beceren ve yakınları hastanenin önünde sinir krizi geçirdi.

Eşyaları atarken kaza yaşanmış

Mahallede yaşayanlardan Gülferit Özkan, "Olayın nasıl olduğunu görmedim ama kiracı evi boşaltınca ondan kalan eşyaları terastan aşağıdaki bahçelerine atıyordu. Kiracıdan kalan eski eşyaları bu şekilde temizliyorlardı. Sanırım bu sırada bir kaza yaşanmış." ifadelerini kullandı.

DHA'nın haberine göre; polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çanakkale'de babasının terastan attığı çekyat, Rana'nın başına çarptı VİDEO

























