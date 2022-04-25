- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Çanakkale'de terör örgütü MLKP'ye operasyon: 8 gözaltı
Çanakkale'de terör örgütü MLKP'ye operasyon: 8 gözaltı
Polis ekiplerince Çanakkale merkezli 3 ilde MLKP'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalandı.
- 25.04.2022 - 16:18
- Güncelleme : 25.04.2022 - 16:28
Çanakkale merkezli 3 ilde, MLKP silahlı terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleşti.
Operasyonu İçişleri Bakanlığı duyurdu.
8 gözaltı
İHA'nın haberine göre bakanlık açıklamasında, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince operasyonda 8 şüphelinin yakalandığı belirtildi.