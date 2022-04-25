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    Çanakkale'de terör örgütü MLKP'ye operasyon: 8 gözaltı

    Polis ekiplerince Çanakkale merkezli 3 ilde MLKP'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalandı.
    • 25.04.2022 - 16:18
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 16:28
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    Çanakkale'de terör örgütü MLKP'ye operasyon: 8 gözaltı

    Çanakkale merkezli 3 ilde, MLKP silahlı terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleşti.

    Operasyonu İçişleri Bakanlığı duyurdu.

    8 gözaltı

    İHA'nın haberine göre bakanlık açıklamasında, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince operasyonda 8 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

    Çanakkale de terör örgütü MLKP ye operasyon: 8 gözaltı #1


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