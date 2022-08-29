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- Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı
Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı
Ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
- 29.08.2022 - 17:22
- Güncelleme : 29.08.2022 - 17:26
Çanakkale'de saat 15.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi
Çanakkale'nin Çan ilçesinden Hurma köyüne giden Halil İbrahim Özdoğan yönetimindeki 17 RU 333 plakalı ticari araç ile Çanakkale’den Çan istikametine giden Ali Öz yönetimindeki 17 PH 475 plakalı otomobil, Hurma köy sapağında çarpıştı.
2 kişi yaralandı
Çarpmanın etkisi ile şarampole uçan ticari araç ile otomobilde maddi hasar oluştu.
İHA'nın haberine göre; araçlardaki Cahit G. ile İlhan K. hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.