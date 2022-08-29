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    Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı

    Ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
    • 29.08.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 17:26
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    Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı

    Çanakkale'de saat 15.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi

    Çanakkale'nin Çan ilçesinden Hurma köyüne giden Halil İbrahim Özdoğan yönetimindeki 17 RU 333 plakalı ticari araç ile Çanakkale’den Çan istikametine giden Ali Öz yönetimindeki 17 PH 475 plakalı otomobil, Hurma köy sapağında çarpıştı.

    2 kişi yaralandı

    Çarpmanın etkisi ile şarampole uçan ticari araç ile otomobilde maddi hasar oluştu.

    İHA'nın haberine göre; araçlardaki Cahit G. ile İlhan K. hafif şekilde yaralandı.

    Yaralılar Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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