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    Çanakkale'de trafik kazası: 5 ölü

    Çanakkale'de trafik kazası: 5 ölü

    Biga ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 10.01.2022 - 03:46
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 04:09
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    Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme köyü yakınlarında Birkan Gugul idaresindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Taha Kurtoğlu'nun kullandığı 31 DM 094 plakalı tıra arkadan çarptı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

    5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Birkan Gugul ile beraberinde bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi öldü.

    Tır sürücüsü Kurtoğlu gözaltına alındı.

    Çanakkale'de trafik kazası: 5 ölü - Video

    Çanakkale de trafik kazası: 5 ölü #1

    Çanakkale de trafik kazası: 5 ölü #2


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