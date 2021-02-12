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    Çanakkale'de trafik kazası: 6 yaralı

    Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 12.02.2021 - 19:56
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    Çanakkale'de trafik kazası: 6 yaralı

    Çanakkale'de ilçeye bağlı Küçükkuyu beldesinde meydana gelen trafik kazasında, Balıkesir’in Edremit ilçesi istikametinden Ayvacık ilçesi istikametine gitmekte olan Halil Zahit Sözen idaresindeki 17 PJ 028 plakalı jipe, sağ şeritten sol şeride geçiş yapmak isteyen Seyfi Çakır idaresindeki 17 T 7043 plakalı ticari taksi çarptı.

    6 KİŞİ YARALANDI

    Çarpışmanın etkisiyle savuran jip refüje çarparak karşı şeride geçti. Çarpışmanın etkisiyle jip içerisinde bulunan sürücü Halil Zahit Sözen, araç içerisinde bulunan Leyla Sözen, Ela Aylin Sözen, Hale Zeynep Sözen, Elif Ceylin Salman ve Kerem Salman yaralandı.

    Yaralılar ambulansla Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Çanakkale de trafik kazası: 6 yaralı #1

    Çanakkale de trafik kazası: 6 yaralı #2

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