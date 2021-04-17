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- Çanakkale'de traktör şarampole düştü: 5 yaralı
Çanakkale'de traktör şarampole düştü: 5 yaralı
Tarlaya gitmek üzere yola çıkan traktör, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Traktör üzerinde bulunan 5 kişi yaralandı.
- İHA
- 17.04.2021 - 17:16
- Güncelleme : 17.04.2021 - 17:19
Çanakkale’nin Yenice ilçesinde Seyvan köyünden, Yenice istikametine giden Bayram Ali Deniz idaresindeki traktör, kontrolden çıktı.
5 YARALI
Hızını alamayarak şarampole düşen araçta sürücü Bayram Ali Deniz ile römorkta bulunan; Naile Deniz(64), Nilüfer Deniz(38), Bilge Deniz(4), ile Ecrin Sağlam(13) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çanakkale'de tarlaya giden traktör şarampole devrildi VİDEO