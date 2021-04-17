Euro
9.6725
0.69%
Dolar
8.0578
0.63%
Altın
460.49
1.36%
Borsa
1.408
0.03%
Bitcoin
493.999
-0.79%
EXEN Coin
28.00
-1.44%
13ºC
İstanbul
Puslu güneşli 13 C

    Çanakkale'de traktör şarampole düştü: 5 yaralı

    Tarlaya gitmek üzere yola çıkan traktör, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Traktör üzerinde bulunan 5 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 17.04.2021 - 17:16
    • Güncelleme : 17.04.2021 - 17:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale'de traktör şarampole düştü: 5 yaralı

    Çanakkale’nin Yenice ilçesinde Seyvan köyünden, Yenice istikametine giden Bayram Ali Deniz idaresindeki traktör, kontrolden çıktı.

    5 YARALI

    Hızını alamayarak şarampole düşen araçta sürücü Bayram Ali Deniz ile römorkta bulunan; Naile Deniz(64), Nilüfer Deniz(38), Bilge Deniz(4), ile Ecrin Sağlam(13) yaralandı.

    Yaralılar ambulanslarla Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Çanakkale'de tarlaya giden traktör şarampole devrildi VİDEO


    Çanakkale de traktör şarampole düştü: 5 yaralı #1

    Çanakkale de traktör şarampole düştü: 5 yaralı #2

    Çanakkale de traktör şarampole düştü: 5 yaralı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir