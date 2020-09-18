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    Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

    Jandarma, uyuşturucu operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
    • DHA
    • 18.09.2020 - 10:17
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    Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

    Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Yenice ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çanakkale merkez ve Yenice ilçesi ile çevre köylerde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

    4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Operasyonda S.G., Ö.A., K.G. ve Ş.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 300 gram esrar, 50 uyuşturucu nitelikli sentetik hap, 120 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız av tüfeği, 9 av tüfeği fişeği, 8 adet 9 milimetre tabanca mermisi ve 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

    Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

     


    Çanakkale de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı #1

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