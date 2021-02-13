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    Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu:1 gözaltı

    Uyuşturucu ile mücadele kapsamında göz açtırmayan ekipler, şüphelenerek durdukları İran uyruklu şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada uyuşturucunun yanı sıra, hassas tartı da ele geçirildi.
    • İHA
    • 13.02.2021 - 17:55
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    Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu:1 gözaltı

    Çanakkale’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 12.00 sıralarında kent merkezinde şüphelendikleri İran uyruklu F.T. isimli şüpheliyi durdurdu. Yaptıkları üst aramasında; 250 gr Metamfetamin maddesi, 12 adet Extasy uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

    BAŞSAVCILIĞA GÖTÜRÜLECEK

    Gözaltına bulunan şahıs, alınan ifadesinin ardından yarın mevcutlu olarak Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına götürülecek.

    Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu:1 gözaltı #1

    'ÇATIR ÇUTUR DEVAM'

    Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun resmi sosyal medya hesabından yaptığı "2020’de uyuşturucu ile mücadele çatır çutur devam etti." paylaşımına da Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek vererek, ele geçirdikleri uyuşturucu maddelerden ’çatır çutur devam’ yazdılar.

    Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu:1 gözaltı #2

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