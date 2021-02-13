Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu:1 gözaltı

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında göz açtırmayan ekipler, şüphelenerek durdukları İran uyruklu şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada uyuşturucunun yanı sıra, hassas tartı da ele geçirildi.