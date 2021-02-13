- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu:1 gözaltı
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu:1 gözaltı
- İHA
- 13.02.2021 - 17:55
Çanakkale’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 12.00 sıralarında kent merkezinde şüphelendikleri İran uyruklu F.T. isimli şüpheliyi durdurdu. Yaptıkları üst aramasında; 250 gr Metamfetamin maddesi, 12 adet Extasy uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ele geçirdi.
BAŞSAVCILIĞA GÖTÜRÜLECEK
Gözaltına bulunan şahıs, alınan ifadesinin ardından yarın mevcutlu olarak Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına götürülecek.
'ÇATIR ÇUTUR DEVAM'
Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun resmi sosyal medya hesabından yaptığı "2020’de uyuşturucu ile mücadele çatır çutur devam etti." paylaşımına da Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek vererek, ele geçirdikleri uyuşturucu maddelerden ’çatır çutur devam’ yazdılar.