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Çanakkale'de yangın kontrol altına alındı! 4 bin 80 hektar alan kül oldu Abone Olun

Çanakkale'de yangın kontrol altına alındı! 4 bin 80 hektar alan kül oldu Kenti etkisi altına alan orman yangınlarında 5 bin 712 futbol sahası büyüklüğünde 2650 hektar ormanlık alan ile 1430 hektar tarım arazisi ve orman dışı alan olmak üzere 4 bin 80 hektar alan yandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Kavurucu sıcaklar tüm yurdu etkisi altına aldı... Bunun ardından yurdun farklı noktasında kuruyan ormanlarda en ufak kıvılcım bölgeyi küle çeviriyor. Çanakkale merkeze bağlı Damyeri köyünde 22 Ağustos tarihinde saat 11.30 sıralarında tarım arazisinde yangın başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ormanlık alana sıçrayan yangın yaklaşık 48 saat sonra kontrol altına alındı. 12 köy yangından etkilendi. 4 bin 80 hektar alan yandı 10 uçak, 38 helikopter, 3 bin 174 personel ve 790 kara aracı ile yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 bin 650 hektarı ormanlık alan olmak üzere 4 bin 80 hektar alan yanarak, küle döndü. Çanakkale orman yangınından sonra geriye kalanlar- FOTO GALERİ 9 bin tona yakın su atıldı Yangınları kontrol altına almak için 10 uçak, 38 helikopter havada 503 saat uçuş yaparak, 2828 sorti ile 9 bin tona yakın su attı. Kontrol altına alınan orman yangınlarında 5 bin 712 futbol sahası büyüklüğünde 2650 hektar ormanlık alan ile 1430 hektar tarım arazisi ve orman dışı alan olmak üzere 4 bin 80 hektar alan yandı.

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