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- Çanakkale'de yasa dışı kılıç balığı avcılığı
Çanakkale'de yasa dışı kılıç balığı avcılığı
Bir nakliye aracında avlanabilir asgari boy sınırının altında 12 kılıç balığı yakalanırken, araç sürücüsüne 5 bin 455 TL ceza kesildi.
- DHA
- 10.05.2021 - 17:54
- Güncelleme : 10.05.2021 - 17:58
Yasa dışı su ürünleri avcılığıyla mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, Gökçeada ilçesinde asgari boy sınırı 125 santimetrenin altında kılıç balığı avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
12 ADET KILIÇ BALIĞINA EL KONULDU
Gökçeada'daki TCSG-91 Bot Komutanlığı ekipleri, balık yüklü nakliye aracında yaptıkları kontrolde 41 kılıç balığından 12'sinin avlanabilir asgari boy sınırının altında olduğunu belirledi. Ekipler, 12 kılıç balığına el koyarken, nakliye aracının sürücüsüne 5 bin 455 TL idari ceza kesildi.
Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, her türlü yasa dışı faaliyetle mücadeleye 7/24 esasına göre devam edildiğini vurguladı.
Gökçeada’da yasa dışı kılıç balığı avcılığı