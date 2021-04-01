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    Çanakkale'de yaşayan adam, tarlada ölü bulundu

    Evinden aldığı av tüfeğiyle dışarı çıkan 59 yaşındaki Salim Özger'in cansız bedeni, tarlada ortaya çıktı.
    • DHA
    • 01.04.2021 - 18:03
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 18:08
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    Çanakkale'de yaşayan adam, tarlada ölü bulundu

    Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Adilhan köyünde yaşayan 59 yaşındaki Salim Özger, sabah ezanı öncesi av tüfeğini alıp, evden çıktı.

    Saatlerce eve dönmemesi üzerine de yakınları aramaya çıktı. Yapılan çalışmalar sonunda Özger, tarlada ölü bulundu.

    ÖLÜMÜ, ŞÜPHELİ KAYDEDİLDİ

    İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince göğsünden vurulduğu ortaya çıkan Özger'in ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti.

    Salim Özger'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.


    Çanakkale de yaşayan adam, tarlada ölü bulundu #1

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