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- Çanakkale'de yaşayan adam, tarlada ölü bulundu
Çanakkale'de yaşayan adam, tarlada ölü bulundu
Evinden aldığı av tüfeğiyle dışarı çıkan 59 yaşındaki Salim Özger'in cansız bedeni, tarlada ortaya çıktı.
- DHA
- 01.04.2021 - 18:03
- Güncelleme : 01.04.2021 - 18:08
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Adilhan köyünde yaşayan 59 yaşındaki Salim Özger, sabah ezanı öncesi av tüfeğini alıp, evden çıktı.
Saatlerce eve dönmemesi üzerine de yakınları aramaya çıktı. Yapılan çalışmalar sonunda Özger, tarlada ölü bulundu.
ÖLÜMÜ, ŞÜPHELİ KAYDEDİLDİ
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince göğsünden vurulduğu ortaya çıkan Özger'in ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti.
Salim Özger'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.