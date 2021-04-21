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- Çanakkale’de yediemin otoparkından araç çaldılar
Çanakkale’de yediemin otoparkından araç çaldılar
Yediemin otoparkından 1 otomobil 3 motosiklet çalan hırsızların, plakaları değiştirdiği tespit edildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
- İHA
- 21.04.2021 - 16:49
- Güncelleme : 21.04.2021 - 17:03
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde bulunan yediemin otoparkı içerisinden 3 motosiklet ve 1 otomobil çalındı.
Yaşanan olay üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
Otomobili çalan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.
Plakayı değiştirdiği tespit edilen hırsızlar, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
İFADELERDEN YOLA ÇIKILDI
Gözaltına alınan şahısların verdikleri ifadelerden yola çıkan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Masası dedektifleri, 3 motosikleti çalan şüpheli; C.Ü, R.Y ve M.Ş.’yi de gözaltına aldı.
Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen zanlılar, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.