Euro
9.1331
1.19%
Dolar
7.512
1.88%
Altın
443.77
1.29%
Borsa
1.534
-0.4%
Bitcoin
259.400
-13.27%
EXEN Coin
11.37
-2.31%
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Çanakkale'de yengesini öldüren genç, ağabeyi tarafından vuruldu

    Pompalı tüfekle yengesini vurarak öldüren genci, ağabeyi de tabancayla vurarak ağır yaraladı.
    • DHA
    • 11.01.2021 - 16:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale'de yengesini öldüren genç, ağabeyi tarafından vuruldu

    Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Turan Mahallesi’nde, iddiaya göre sokakta havaya ateş açan M.S. ile duruma tepki gösteren ağabeyi N.S. arasında tartışma çıktı.

    26 yaşındaki M.S., ağabeyinin kendisine terlik fırlartması üzerine yengesi H.S.’yi pompalı tüfekle öldürdü.

    ÖFKELİ AĞABEY KARDEŞİNİ VURDU

    Ağabey ise evde bulundurduğu tabanca ile kardeşini ağır yaraladı. Yaralı M.S., Biga Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Çanakkale de yengesini öldüren genç, ağabeyi tarafından vuruldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir