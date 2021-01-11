Çanakkale'de yengesini öldüren genç, ağabeyi tarafından vuruldu

Çanakkale'de yengesini öldüren genç, ağabeyi tarafından vuruldu

Pompalı tüfekle yengesini vurarak öldüren genci, ağabeyi de tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Turan Mahallesi’nde, iddiaya göre sokakta havaya ateş açan M.S. ile duruma tepki gösteren ağabeyi N.S. arasında tartışma çıktı.

26 yaşındaki M.S., ağabeyinin kendisine terlik fırlartması üzerine yengesi H.S.’yi pompalı tüfekle öldürdü.

ÖFKELİ AĞABEY KARDEŞİNİ VURDU

Ağabey ise evde bulundurduğu tabanca ile kardeşini ağır yaraladı. Yaralı M.S., Biga Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.