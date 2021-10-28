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    Çanakkale'de yüzlerce litre sahte içki ele geçirildi

    Denetim yapan jandarma ekipleri, bir barakada bulunan bin 300 litre sahte içkiye el koydu.
    • AA
    • 28.10.2021 - 09:29
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 09:52
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    Çanakkale'de yüzlerce litre sahte içki ele geçirildi

    Ülke genelinde sahte içki imalatına yönelik güvenlik güçlerinin denetimi sürüyor.

    Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozcaada'da ihbar üzerine barakaya operasyon düzenledi.

    300 LİTRE SAHTE İÇKİ BULUNDU

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adreste yapılan aramada, bin 300 litre sahte içki bulundu.

    BİR ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

    Ekipler, bir şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

    Çanakkale de yüzlerce litre sahte içki ele geçirildi #1

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