Çanakkale’deki benzin istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü

Benzin istasyonundan yakıt aldıktan sonra gitmeye hazırlanan otomobil alev aldı. Araç sürücüsü, arka koltukta bulunan kadın ile kucağındaki çocuğu, can havliyle kaçtı.

Çanakkale-İzmir kara yolunda bulunan bir benzin istasyonunda yakıt pompasının yanına yaklaşan ve dolum işlemini tamamlayan sürücü, gitmeye hazırlanırken bir an da otomobilinin motor kısmında alevler çıkmaya başladı.

Araçtan inen sürücü ile arka koltukta bulunan kadın, kucağındaki çocuğunu alarak can havliyle kaçmaya başladı.

KORKU DOLU ANLAR: 2 GÖREVLİ MÜDAHALE ETTİ

Arabanın alev aldığını gören benzin istasyonunda görevli iki kişi, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

Yangının kısa sürede söndürülmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Korku dolu o anlar da saniye saniye güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Çanakkale’de benzin istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü VİDEO