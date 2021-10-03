Euro
10.2684
-0.38%
Dolar
8.8554
-0.37%
Altın
501.19
-0.11%
Borsa
1.401
-0.35%
Bitcoin
415.332
-0.62%
EXEN Coin
20.42
2.10%
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C

    Çanakkale'deki dalgıç zıpkınla 1 buçuk metrelik balık avladı

    Zıpkınla dalış yapmasının ardından 40 kiloluk akya balığı gören dalgıç, 1 buçuk metrelik balığı avlamak için 100 metre derine daldı.
    • DHA
    • 03.10.2021 - 16:28
    • Güncelleme : 03.10.2021 - 17:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale'deki dalgıç zıpkınla 1 buçuk metrelik balık avladı

    Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 10 yıldır profesyonel dalgıçlık yapan Ahmet Avcı, dün Dalyan mevkisinde denizde 100 metre açılarak 5 metre derinliğe daldı.

    Bir süre bekleyen Ahmet Avcı, kendisine doğru yaklaşan dev balığı zıpkınla avladı.

    GÜÇLÜKLE KARAYA ÇIKARDI

    Ahmet Avcı deniz altında avladığı akya balığını güçlükle karaya çıkardığını söyledi.

    "HER YIL BÖYLE BÜYÜK BİR BALIK AVLIYORUM"

    Dalgıç Avcı, Çanakkale Boğazı’nda daha önce de bu büyüklüğe yakın balık avladığını belirterek, “Çocukluğumdan bu yana balık avcılığına ve dalışa merakım vardı. Her yıl bir kere böyle büyük bir balık avlıyorum. Bu yıl da yaklaşık 40 kilo civarında bir akya balığı avladım.” dedi.

    Çanakkale deki dalgıç zıpkınla 1 buçuk metrelik balık avladı #1

    Çanakkale deki dalgıç zıpkınla 1 buçuk metrelik balık avladı #2

    Çanakkale deki dalgıç zıpkınla 1 buçuk metrelik balık avladı #3

    Çanakkale deki dalgıç zıpkınla 1 buçuk metrelik balık avladı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir