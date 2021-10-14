Çanakkale'deki firari, 10'uncu hırsızlığını yapamadan yakalandı

9 hırsızlık suçu nedeniyle aranan şahıs, son olarak hırsızlık yapmak için girdiği okulun çatı katında saklanırken bulundu. Firari hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.