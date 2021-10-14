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- Çanakkale'deki firari, 10'uncu hırsızlığını yapamadan yakalandı
Çanakkale'deki firari, 10'uncu hırsızlığını yapamadan yakalandı
9 hırsızlık suçu nedeniyle aranan şahıs, son olarak hırsızlık yapmak için girdiği okulun çatı katında saklanırken bulundu. Firari hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 14.10.2021 - 09:57
- Güncelleme : 14.10.2021 - 10:16
Çanakkale'de hakkında 9 'hırsızlık' suçundan arama çıkarılan S.Ç., Lapseki ilçesinin Çardak beldesindeki okula hırsızlık yapmak için girdi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Lapseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Ç.'yi tespit edip, yakalamak için operasyon düzenledi.
S.Ç., ekipleri fark edince çıktığı okulun çatı katında yakalandı.
TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.