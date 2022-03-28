Çanakkale’deki merkezde köpeklerin açlıktan birbirini yediği iddiası

Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, köpeklerin açlıkta birbirini parçalayıp, yedikleri iddia edildi. Olayla ilgili savcılık soruşturma, belediye de inceleme başlattı.

Çanakkale Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, pitbull cinsi köpeklerin birbirini yiyerek parçaladıkları anlar, dün hayvansever Mehmet Keskin tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler başta tepki topladı.

FECİ GÖRÜNTÜLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde parçalanmış bir köpeğin başında pitbull cinsi köpeğin olduğu görülüyor.

Görüntülerde ayrıca diğer köpekler tarafından parçalanmış köpek ölüleri de yer alıyor.

“BURASI BARINAK OLABİLİR Mİ, BURASI HAPİSHANE”

Mehmet Keskin de görüntülerde, “Bu köpekler, burada açlıktan birbirlerini yiyorlar. Sözde hayvan barınağı, üç tane kulübe koymuşlar. Burası barınak olabilir mi, burası hapishane. Bu hayvanların suçu ne?” diyerek tepki gösterdi.

'GÖREVİ İHMAL' SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin yayınlamasının ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri hakkında 'görevi ihmal' suçundan soruşturma başlattı.

Jandarma da Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde inceleme yaparak, görevliler ve iddia sahibinin ifadesine başvurdu.

“GÖRÜNTÜLERDEN ANLADIĞIMIZ ÜZERE BÜYÜK BİR KISMI YENMİŞ”

Çanakkale Mor Pati Derneği Başkanı Emine Akın, “Belediyenin 'Yeni hayvan barınağı' diye geçiyor. Fakat aslında hayvan barınağı olmayan, telle çevrili, içerisinde kulübelerin olduğu bir alan var. Gönüllü arkadaşımız, hayvanları ziyaret etmek için gittiğinde videolara da yansıyan o görüntülerle karşılaşıyor. Maalesef görüntülerden anladığımız üzere büyük bir kısmı yenmiş olan hayvan, en az 2 gün önce parçalanmış.





“YEDİKLERİNE GÖRE BU HAYVANLAR UZUN SÜREDİR AÇ”

Bu şu demek oluyor; bölgeye barınaktan görevliler gidip yemeklerine dahi bakmamışlar. En az 2 gün önce gidilmiş hatta bizim şahsi kanaatimiz parçalayıp, yediklerine göre bu hayvanlar uzun süredir aç. Aç olmayan bir hayvan kendi türünü bu şekilde parçalayıp, yemez. Hayvanlar o şekilde atılmış ve kendi kaderine terk edilmiş. Bu görüntülere yansıyanların dışında eminim daha fazla can kaybı da vardır. Gözden ırak bir bölge olduğu için insanların da uğrak yeri değil.” dedi.

ÇANAKKALE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Belediyesi'nden 27 Mart 2022 tarihinde belediyeye ait sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinde yaşanan üzücü olaya ilişkin açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtilerek şöyle denildi:

“Çanakkale Belediyesi olarak bu canları sahipsiz bırakmamak adına kısırlaştırma, aşı, tedavi, beslenme ve barınma gibi yükümlülüklerimizi yerine getirdik, onları aç ve açıkta bırakmadık. Yasaklı ırklara ait sokak hayvanlarının toplanması, bakımı ve diğer çalışmalar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün bilgisi ve denetimi ile koordineli olarak yürütülmektedir. Dün yaşanan bu üzücü olayı araştırmak amacıyla Rehabilitasyon Merkezimizde bulunan ve alanı görüntüleyen güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesine başlanmıştır.”

BAKIM MERKEZİNDE KARŞILAŞTIĞI MANZARAYI ANLATTI

Öte yandan Mehmet Keskin, dün iki köpeğin parçalandığı Çanakkale Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde karşılaştığı olayı anlattı.

Keskin, “Hayvansever derneklerinde gönüllüyüm, hayvan barınaklarına bakıyorum. Sokak hayvanlarını bakıyorum. Dün yine buraya hayvan barınağına geldik. Hayvanlara bakmak için, hayvanların bazılarına mamaları verdim. Daha sonra diğer taraftaki hayvanlara mama vermeye gittiğimde oradaki pitbull köpeklerin hepsi aç olduğu belliydi. Hepsini bir yere kapatmışlar, aç hayvanlar. Zayıf olanları yemişler. 2 tanesini yemişler, 3 tanesi duruyordu. Zaten iş işten geçmişti. Bir tanesi yeni can çekişiyordu. Ölmüş, bir diğer köpek de parçalanmış, yenmişti. 2 tane ölü hayvan vardı. 3 tanesi de o ölen köpekleri yiyordu. Ben bu olaydan sonra dernekle görüştüm. Dernek beni jandarmaya yönlendirdi. Jandarmaya suç duyurusunda bulunduk. Daha da gereken yerlere suç duyurusunda bulunacağız.” dedi.

HAYDİ EKİPLERİ İFADESİNİ ALDI

Bu arada İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri de Çanakkale Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde inceleme yaparak, buradaki görevliler ve Mehmet Keskin'in ifadesine başvurdu.