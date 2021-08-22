Çanakkale'deki orman işçisinin üzerine tomruk düştü

Üzerine tomruk devrilen 39 yaşındaki orman işçisi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin Yeşilköy köyü sınırlarında kalan Kazdağları'nın Karıncalı mevkisinde orman işçisi olarak çalışan evli ve bir çocuk babası 39 yaşındaki Sadık Çarıkçı, tomruk taşıdı.

İddiaya göre Çarıkçı, kesilen tomrukların istiflenmesi sırasında kayarak yuvarlanan bir topruğun üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.

AMBULANS HELİKOPTERLE ALINDI

Olay yerinden ambulans ile Yeşilköy köyüne getirelen Sadık Çarıkçı, buradan orman ağaç deposu bahçesine inen ambulans helikopter ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

















