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- Çanakkale'deki pazarda sosyal mesafe hiçe sayıldı
Çanakkale'deki pazarda sosyal mesafe hiçe sayıldı
Bu akşam başlayacak 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak üzere pazar yerlerine akın etti. Sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.
- DHA
- 31.12.2020 - 17:59
- Güncelleme : 31.12.2020 - 18:04
Çanakkale'de yılbaşına saatler kala vatandaşlar, alışveriş yaparak ihtiyaçlarını karşılamak için pazar yerlerini doldurdu.
Saat 21.00'de başlayıp, pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek kısıtlama önce alışveriş yapan vatandaşlar, koronavirüs salgınını unuttu.
SOSYAL MESAFEYE ÖZEN GÖSTERİLMEDİ
Alışveriş yapan vatandaşların, maske takmalarına rağmen sosyal mesafeye dikkat etmeden alışveriş yapması dikkat çekti.
GIDA ÜRÜNLERİ ALINDI
Çanakkalelilerin 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pazarda daha çok gıda ürünleri satan tezgahlardan alışveriş yaptığı gözlemlendi.
"SATIŞLAR GÜZEL"
Pazar yerinde esnaflık yapan Hayri Kocaağ, "Yılbaşı öncesinde vatandaşlar alışverişlerini yapıyor. Satışlar güzel, zaman zaman hareketlilik duruyor ama alışveriş oluyor." dedi.