Euro
9.0748
-0.09%
Dolar
7.4299
-0.07%
Altın
452.98
-0.25%
Borsa
1.477
-0.22%
Bitcoin
216.525
0.94%
EXEN Coin
11.21
3.89%
13ºC
İstanbul
Puslu güneşli 13 C

    Çanakkale'deki pazarda sosyal mesafe hiçe sayıldı

    Bu akşam başlayacak 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak üzere pazar yerlerine akın etti. Sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.
    • DHA
    • 31.12.2020 - 17:59
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 18:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale'deki pazarda sosyal mesafe hiçe sayıldı

    Çanakkale'de yılbaşına saatler kala vatandaşlar, alışveriş yaparak ihtiyaçlarını karşılamak için pazar yerlerini doldurdu.

    Saat 21.00'de başlayıp, pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek kısıtlama önce alışveriş yapan vatandaşlar, koronavirüs salgınını unuttu.

    SOSYAL MESAFEYE ÖZEN GÖSTERİLMEDİ

    Alışveriş yapan vatandaşların, maske takmalarına rağmen sosyal mesafeye dikkat etmeden alışveriş yapması dikkat çekti.

    GIDA ÜRÜNLERİ ALINDI

    Çanakkalelilerin 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pazarda daha çok gıda ürünleri satan tezgahlardan alışveriş yaptığı gözlemlendi.

    "SATIŞLAR GÜZEL"

    Pazar yerinde esnaflık yapan Hayri Kocaağ, "Yılbaşı öncesinde vatandaşlar alışverişlerini yapıyor. Satışlar güzel, zaman zaman hareketlilik duruyor ama alışveriş oluyor." dedi.

    Çanakkale deki pazarda sosyal mesafe hiçe sayıldı #1

    Çanakkale deki pazarda sosyal mesafe hiçe sayıldı #2

    Çanakkale deki pazarda sosyal mesafe hiçe sayıldı #3

    Çanakkale deki pazarda sosyal mesafe hiçe sayıldı #4

    Çanakkale deki pazarda sosyal mesafe hiçe sayıldı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir