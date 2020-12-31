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Çanakkale'deki pazarda sosyal mesafe hiçe sayıldı

Çanakkale'deki pazarda sosyal mesafe hiçe sayıldı

Bu akşam başlayacak 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak üzere pazar yerlerine akın etti. Sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.