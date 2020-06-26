Çanakkale'deki suç makinesi kadın yakalandı

9 ayrı suçtan aranan ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, içerisinde hırsızlık şüphelisi şahısların bulunabileceği değerlendirilen bir otomobili, takibe aldı.

İçerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, ilden ayrılacağı sırada polis ekipleri tarafından durduruldu.

ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Yapılan incelemelerde M.B. adına düzenlenmiş kimliği ibraz eden kadının, asıl adının Sevgi Y. olduğu tespit edildi. Sevgi Y.'nin üzerinde yapılan aramada ise kapı kilidi dili düşürmede kullanılan aparatlar ele geçirildi.

9 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Ayrıca Sevgi Y.'nin 9 ayrı suçtan arandığı ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Sevgi Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.